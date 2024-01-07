Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede yaşayan Halit Dinç, bahçesindeki erik ağacının meyve verdiğini fark etti. Dinç, ağaçtan topladığı 8 eriği torunlarına ikram etti.Dinç, AA muhabirine, bahçesindeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını belirterek, böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi.Dinç, "Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor. Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı." ifadelerini kullandı.
- Yaşam
Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi
Karamürsel ilçesinde erik ağacı kış mevsiminde meyve verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.