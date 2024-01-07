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Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi

Karamürsel ilçesinde erik ağacı kış mevsiminde meyve verdi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi mask
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Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede yaşayan Halit Dinç, bahçesindeki erik ağacının meyve verdiğini fark etti. Dinç, ağaçtan topladığı 8 eriği torunlarına ikram etti.Dinç, AA muhabirine, bahçesindeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını belirterek, böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi.Dinç, "Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor. Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı." ifadelerini kullandı.

07 Oca 2024 - 14:53 - Yaşam

Muhabir  Anadolu Ajansı

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