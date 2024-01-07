Pazar günü ikinci yarının ilk maçında konuk olacağımız Manisa Futbol Kulübü ara transferde harekete geçti. İkinci yarıda üst sıralara tırmanmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i gündemine aldığı ifade edildi. Çaykur Rizespor'da bu sezon sadece 2 maçta görev alan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezon da Çaykur Rizespor'da top koşturan Mary, bu sene 2 maçta 1 gol attı.
07 Oca 2024 - 15:07- Spor Güncelleme:
Manisa FK'nın golcüsü Süper Lig'den
Pazar günü ikinci yarının ilk maçında konuk olacağımız Manisa FK, Süper Lig takımı Rizespor'un Nijeryalı forveti John Mary'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.