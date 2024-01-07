Büyükakın'a sordu! Sanki CHP’den aldı belediyeyi?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeniden AKP'nin adayı olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Tahir Büyükakın’ı ilan edecek.
TEBRİK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILIYOR
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığı tebliğ edilen Büyükakın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anları dün kamuoyuna duyurdu. Büyükakın’ın aday olacağı kesinleştikten kısa bir süre sonra AKP'li isimler tebrik paylaşımları yaptı.
SANKİ CHP’DEN DEVRALDI
Bir yandan tebrik fotoğrafları paylaşılırken Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ise Büyükakın ile bir anısını anlatan Akbaş, “Sanki CHP’den aldı belediyeyi” ifadelerini kullandı. Akbaş paylaşımında, “Herkes Tahir başkan ile olan fotoğraf paylaşıyor! Bende bir hatıramı yazayım! 2019 seçiminden sonra kendisini ziyarete gittik yaklaşık 80 Muhtar! “Benden 1,5 yıl bişey beklemeyin” deyip parmağını gırtlağına götürdü. Herkes şahittir bu dediğime! Sanki CHP’den devraldı belediyeyi! Hadi bye bye!” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit li - Eee muhtarları bu kadar şımartırsan haddini aşan cumle kurmaktan korkmaz.. Senin haddine mi başkanı eleştirmek sen ne yaptın bunca yıl Muhtarken????
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.