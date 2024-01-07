Büyükakın'a sordu! Sanki CHP’den aldı belediyeyi?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeniden AKP'nin adayı olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Tahir Büyükakın’ı ilan edecek.

TEBRİK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILIYOR

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığı tebliğ edilen Büyükakın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anları dün kamuoyuna duyurdu. Büyükakın’ın aday olacağı kesinleştikten kısa bir süre sonra AKP'li isimler tebrik paylaşımları yaptı.

SANKİ CHP’DEN DEVRALDI

Bir yandan tebrik fotoğrafları paylaşılırken Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ise Büyükakın ile bir anısını anlatan Akbaş, “Sanki CHP’den aldı belediyeyi” ifadelerini kullandı. Akbaş paylaşımında, “Herkes Tahir başkan ile olan fotoğraf paylaşıyor! Bende bir hatıramı yazayım! 2019 seçiminden sonra kendisini ziyarete gittik yaklaşık 80 Muhtar! “Benden 1,5 yıl bişey beklemeyin” deyip parmağını gırtlağına götürdü. Herkes şahittir bu dediğime! Sanki CHP’den devraldı belediyeyi! Hadi bye bye!” ifadelerini kullandı.