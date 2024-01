“Ne Fatma’sı yaa, Kuruçeşme parkına bir delikli çöp tenekesi çöp konteynırı koyduramadık!..”

“Kulislerde son dakika: Hürriyet İzmit, Sarıgül büyükşehir belediye başkan adayı olacak!..” başlıklı yazıma gelen yorumlar da her belediye başkanına tepki olması dikkat çekti…



Seyfettin - Fatmayı CHP’liler de istemiyor. Sarıgül aday olursa CHP’nin takdim ettiği yolsuzluk dosyaları çıkacak piyasaya, AKP size seçimden sonra teşekkür çelengi gönderir…

Ergün Şereflioğlu - Hiç bir Parti'ye üye değilim... Bence Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye başkanı adayı Doğan bey içlerinde en dürüst olanı diyorum. 1 oyum var kendisine hayırlı olsun diyorum. Seçilir ya da seçilmez oyum onadır...

Seyfettin - @Ergün Şereflioğlu 21 nolu yoruma cevabı: Bırak bu işleri be sizin gibilerin hiç kazanma şansı olmayan adaya verdiğiniz oylar Atatürkçü pkk iş birlkçi kesime gidiyor, onlar da yürüyüş yolunu malum bayraklarla donatıyor, siz de bu bayraklara bakar bakar iman tazeler ve bunları kazandırdığınız için övünürsünüz, siz bu ülkede bittiniz be, refah saadet mi kaldı, siz neyin peşindesiniz zavallılar…

Jeol.müh. Behzat G. - @Ergün Şereflioğlu 21 nolu yoruma cevabı: Depremleri önceden tahmin projesi yapacakmış. Ben yıllardır basında yer aldım, 2002 Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan beyin siyasi parti binasına yazılı proje dosyası da gönderdiğimin kargo dekontu var. Benim yöntemlerim; ekonomik, pratik ve güvenli, dünyanın her yerinde elde ve sırt çantasında taşınabilen cihazlar ve kendim ile başarmaktayım.

Cenk Cemil - Mustafa Sarıgül'ün Büyükşehire aday yapılması demek CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ilanihaye hiç istememesi AKP'nin ekmeğine yağ sürmesi demektir ! CHP bu aday gösterme aymazlığından bir türlü kurtulamadı gitti !

Jeol.müh. B. G. - @Cenk Cemil 18 nolu yoruma cevabı: Erzincan’da oy kaybeder demektir, belki milletvekilliği...

Kuruçeşmeli - Fatma hanım İzmit’te çuvalladı bırakın büyük projeleri küçük işleri dahi yapmıyorlar. Kuruçeşme’de bir parka aylardır dibi delik çöp kovasını değiştirtemedik, gerisini siz düşünün…

Jeol.müh. Behzat G. - @Kuruçeşmeli 17 nolu yoruma cevabı: M. Sarıgül Şişli Bld. iken, deprem habersiz gelir deyip gece saat 10:00' da insanların kapılarını çalıp tatbikat yaptığı sıra, bir bayan "Bu saatte deprem tatbikatı mı olur, rahatsız etmeyin ..." dedi. Son yıllarda yıkıcı depremler hep gece oldu...! Bana da, depremi bulunca gece arama yengen kızar diyenler oldu ve para vermeden bilgi istediler.

Izmitli - Akparti İzmit ‘ten Mahmut Civelek aday gösterir ise İzmit’i akp geri alır demedi demeyin…

serkan - Atatürkçü denildiği zaman ben de gerçek Atatürkçü sanırdım, meğerse adamlar ben Atatürkçüyüm derken paranın üstündeki Atatürkü kastediyormuş, malum Atatürk’ü bu ülkede herkes tanır. Şişlide belediye başkanlığı yapan bu adam, CHP yeni Şişili beledye başkanı dava açtı, anlaşılan Mustafa Sarıgül gerçek ve iyi bir ATATÜRKÇÜ…

serkan - CHP den İzmit’te adam kalmadı demek Erzincanlıyı, İzmit ile hiç alakası olmayan adamı aday gösteriyorsunuz. Bu olay ilk başta CHP lileri küstürür bu Erzincanlıya oy vermezler. Fatoş’un zaten seçilme şansı yok, CHP’lilerin dahi oy vermeyi Fatoşu aday gösterirse CHP harakiri yapmış olur. CHP dönemi bu ülkede çoktan bitti bunlar son çırpınışları.

Davut - @serkan 12 nolu yoruma cevabı: Şehir hastanesine iki gün önce il dışından başhekim geldi… Kars, Gümüşhanelilerin yaşadığı ilçede Rizeli birisi belediye başkanı oldu eeeee Sarıgül niye olmuyormuş…

Olurmu Olur - Sarıgül aday olunca K.Kılıçdaroğlu sırf kıllık olsun diye yine Sarıgül’ün yolsuzluk dosyasının önünde poz verirse ne olacak…

Akın A. - Bence bu iş tamam, Fatma başkan Türkiye'de ilçe belediye başkanları sıralamasında en beğenilen en yapıcı başkanlardan bir tanesi, Büyükşehir içinde Mustafa Sarıgül çok iyi bir tercih. Neymiş dışarıdan adaymış, AKEPE Kocaeli milletvekillerinin hangisi yerli, Emniyet müdürü mü? Üniversite rektörü mü? Yoksa İlyas ŞEKER mi yerli, ya pardon İlyas şeker dedim de, ne oldu bizim Kandıra yolu, ne durumda, yarım yamalak bir yol yaptılar, geçen seçimlerin yatırımı idi, şimdi devam ederler. AKEPE belediye başkan adaylarından boş vaatlerinden bıktık artık, hele Derince belediyesi başkanına bayılıyorum, adam hiç bir şey yapmadı, geçen esnafa yaptığı icraatlarını anlatıyordu, çok güldüm. Körfez belediyesi başkanı ise esnaf ziyaretleri yapıyormuş, sen başkan oldun oturdun koltuğa üç ay sonra seçim var, şimdi kalkmış esnaf ziyaretlerine, diğer başkanlardan hiç ses yok. Basına bakıyorum, hep İzmit Belediye başkanı Fatma hanım var, yaptıkları, yapmadıkları ile her durumda haber oluyor. Demek ki çalışıyor, hoşlarına gitmese de başkan çalışıyor.

Erol - Allah korusun, Fatma İzmit'te çuvalladı bir daha asla…

Murat - Nasılsa AKP milletvekilleri Kocaelili olan var mı biri söylesin bana dışarıdan diyoruz da Erzurum Malatya Kars daha da niceleri Kocaeli’yi dışarıdan yönetenler dolu…

Onur - İl dışı aday olmaz demeyin, şehir hastanemizin başhekimi de il dışından geldi…

Vatansever - @Onur 07 nolu yoruma cevabı: milletvekilleri kocaelili olsa zaten dışardan bürokrat da gelemez.

Şaibeli Isim - İstanbul Şişlide belediye başkanıyken yaptığı yolsuzluklar ve hukuk dışı arsa satışları ve belediyenin arsalarında hukuksuz devirler için hala mahkemeleri devam eden bir insan. Hatta dava açan kişi mevcut şişli belediye başkanı.Eee bu kadar şaibeli ve son kullanımı bitmiş, bu kentin yabancısı bir insan nasıl oluyor da CHP adayı yapılmak isteniyor.Direk AKP kazansın diye herhalde aday yapacaklar.

EMEKLİ - BU HANIMEFENDİ İZMİT İLÇEDE TEKRAR BAŞKAN GÖSTERİLDİĞİNDE AKP’NİN EKMEĞİNE TEREYAĞI SÜRDÜRÜR. ÇÜNKÜ GÜNÜ BOŞ VAAD VE SÖZLERLE KURTARMA DERDİNDE…

D.dereli̇ - Olmadı Donald TRUMP Olsun :))))…

Halkın Sesi - Kocaeli'de kimse kalmamış mı?..

Beka Beka - @Halkın Sesi 03 nolu yoruma cevabı: OKYANUSYA ÖTESİNE GEÇMİŞ PENSİLVANYA’DA HOCADAN İCAZETLİ, TARİKAT SEVDALISI YOK MAALESEF...

Paşalı – Yakışır…

Asrın Hatasi - CHP ayağına sıkmaya doymuyor. Siyasi ve etik olarak bitmiş tükenmiş İzmit ile de ilgisi alakası olmayan, muhteris ama başarısız Mustafa Sarıgül’ü aday yaptığınızda biz iş yapmayacağız ama AKP’nin bin beterini yapacağız, eski rezillikler tekrarlanacak mesajı veriyorsunuz. Elinizde iyi oy alan sempatik bir aday var. Kadın oyu genç oyu alır. Büyükşehir’i de kolaylıkla alır. Fatma Hürriyet Büyükşehir’e yakışır . Ama tutup geçmişin siyasi kariyer tüccarlarını aday diye millete karşı dikerseniz, her iki belediyeyi de AKP’ye verirsiniz. CHP seçmeniyim ama hayatta Sarıgül'e oy verecek de değilim... Bu da böyle bilinsin…