AKP'nin İstanbul adayı olarak açıklandı: Murat Kurum'un kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’in tutuklandığı, müteahhidi Yakup Aktaş’ın da yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı soruşturmada görevlendirilen bilirkişi tarafından, zemin katta bulunan pastanenin 40 santimetre çapındaki kolonunun kesildiği tespit edildi.
Ezgi Apartmanı'nın alt katında ise MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun sahibi olduğu Kervan Pastanesi bulunuyordu.
Binanın yıkılmasına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi de bir rapor hazırladı.
Raporda, statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesi’nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurlu bulundu.
AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un firari Kervancıoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı.
Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı fotoğrafa Soykan, "Murat Kurum AKP İstanbul adayı olmuş. İlk sözü İstanbul ve deprem olmuş. Aşağıdaki fotoğrafta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile. Sami Kervancıoğlu firari. Onu yakalamakla işe başlasın" notunu düştü.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
M.karali - bu ne saçma bir ima. bu yazıyı kaleme alan editör hayatında yanlış yapan hiç kimseyle oturup kalkmadı mı? siz öküz altında buzağı arıyorsunuz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.