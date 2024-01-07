Karamürsel’de ORBİT Coffee Planet açıldı

Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösterecek olan ORBİT Coffee Planet’in açılışını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı. Açılışa, Karamürsel Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, belediye başkan adayları, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

KALİTELİ HİZMET

Yapılan dua, kurdela ve pasta kesiminin ardından konuklara açılışa özel kahve ikramı yapıldı. ORBİT Coffee Planet, sadece bir kahve dükkanı olmanın ötesinde, benzersiz özelliklere sahip bir mekanı temsil ettiğini belirten üç ortak, Eray Bilal, Kürşat Dinçer Kazan ve Duha Kağan Akgün, kahve tutkunlarının ve kaliteli kahve arayışındaki herkesin yeni cazibe merkezi haline geldiğini belirttiler.