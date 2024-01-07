Kocaeli Mimarlık A.Ş. Özlü’yü ziyaret etti

Kocaeli’de 60 kadar mimarın bir araya gelerek kurdukları Kocaeli Mimarlık A.Ş. yönetim kurulu ve müellifleri ile birlikte önceki gün Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti. Kocaeli Mimarlık A.Ş adına konuşan yönetim kurulu başkanı Ahmet Mintemur, firmanın kuruluş amacını ve mesleğe olan katkılarını Başkan Özlü’ye aktardı. Başkan Özlü de Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını dileyerek, mimarlık mesleğini tekrar ayağa kaldırmaya çabalayan ekibe başarılar diledi.