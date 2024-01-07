Kocaeli’de 60 kadar mimarın bir araya gelerek kurdukları Kocaeli Mimarlık A.Ş. yönetim kurulu ve müellifleri ile birlikte önceki gün Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti. Kocaeli Mimarlık A.Ş adına konuşan yönetim kurulu başkanı Ahmet Mintemur, firmanın kuruluş amacını ve mesleğe olan katkılarını Başkan Özlü’ye aktardı. Başkan Özlü de Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını dileyerek, mimarlık mesleğini tekrar ayağa kaldırmaya çabalayan ekibe başarılar diledi.
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Kocaeli Mimarlık A.Ş. Özlü’yü ziyaret etti
Kocaeli Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mintemur ve beraberindeki heyet Başkan Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.