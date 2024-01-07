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Kocaeli Mimarlık A.Ş. Özlü’yü ziyaret etti

Kocaeli Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mintemur ve beraberindeki heyet Başkan Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti

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Kocaeli Mimarlık A.Ş. Özlü’yü ziyaret etti mask
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Kocaeli’de 60 kadar mimarın bir araya gelerek kurdukları Kocaeli Mimarlık A.Ş. yönetim kurulu ve müellifleri ile birlikte önceki gün Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti. Kocaeli Mimarlık A.Ş adına konuşan yönetim kurulu başkanı Ahmet Mintemur, firmanın kuruluş amacını ve mesleğe olan katkılarını Başkan Özlü’ye aktardı. Başkan Özlü de Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını dileyerek, mimarlık mesleğini tekrar ayağa kaldırmaya çabalayan ekibe başarılar diledi.
# Başiskele

07 Oca 2024 - 16:25 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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