İstanbul Havalimanı en büyük 3 arasında

İlk sırada Suudi Arabistan’daki King Fahd Uluslararası Havalimanı bulunuyor. 776 kilometrekarelik alana kurulu havalimanı, New York kenti ile aynı büyüklükte. Havaalanında 37 havayolu şirketi, dünyanın 43 farklı noktasına uçuyor ve yılda 10 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. İkinci sırada ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı var. 140 kilometrekarelik alana kurulu havalimanı, 2023 yılı içinde 79 milyon yolcuya hizmet verdi. Üçüncü sırasında ise İstanbul Havalimanı bulunuyor.

DÖRT TERMİNAL BİNASI

Toplam 76,5 kilometrekarelik bir alana kurulu İstanbul Havalimanında 110 ülke ve 350’den fazla destinasyona uçuş yapılıyor. Haberde, “İnşaat tamamlandığında dört terminal binası ve altı piste sahip olacak İstanbul Havalimanı 2025 yılına kadar 200 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor” denildi.

Kaynak: milliyet