Kur korumalı mevduatta düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 651 milyar 831 milyon liradan 2 trilyon 626 milyar 353 milyon liraya geriledi.
KREDİ VE MEVDUATLARDA ARTIŞ
Aynı haftada krediler 11 trilyon 479,5 milyar TL'den 11 trilyon 630,3 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 674 milyar TL'den 14 trilyon 843,1 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 497,9 milyar TL'den 1 trilyon 513,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 99,8 milyar TL'den 154,9 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 175,1 milyar TL'den 191,4 milyar TL'ye çıktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.