- Yaşam

Jodie Foster Z kuşağına ateş püskürdü: Çok sinir bozucular

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Hollywood yıldızı Jodie Foster, sinema sektöründe çalışan Z kuşağı hakkında "Çok sinir bozucular" dedi. Foster, gençlere bazı tavsiyelerde de bulundu.
Jodie Foster Z kuşağına ateş püskürdü: Çok sinir bozucular mask

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, Z kuşağı oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. The Guardian gazetesine konuşan 61 yaşındaki Foster, gençleri, "sinir bozucu" olarak nitelendirirken, genç nesle yönelik tavsiyelerini de paylaştı.

"Gerçekten sinir bozucular, özellikle de çalışma alanında" diyen Foster, şunları söyledi:

"Onlar şöyle diyorlar; 'Hayır, bugün onu yapmak istemiyorum, sabah 10.30'da geleceğim.' Ya da e-postalarda onlara şunu söylüyorum; 'Bunların hepsi yazım kuralları açısından yanlış, kontrol etmediniz mi?' Ve bana şöyle cevap veriyorlar; 'Bunu neden yapayım, bu bir tür sınırlayıcılık değil mi?'

'GENÇLERİN DE AYNILARINI YAŞAMASINI İSTEMİYORUM'
NTV'de yer alan habere göre; Foster röportajında, "büyümekte zorlandığı için" genç oyunculara ulaştığını ve onların da aynı şeyleri yaşamasını istemediğini söyledi.

Foster, sinema sektöründe yeni olan insanlar hakkında "Nasıl rahatlayacaklarını, bu kadar çok düşünmemeyi, kendilerine ait bir şeyi nasıl ortaya çıkaracaklarını öğrenmeleri gerekiyor" dedi.

# yeni

07 Oca 2024 - 16:30 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.605.788 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL