Jodie Foster Z kuşağına ateş püskürdü: Çok sinir bozucular

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, Z kuşağı oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. The Guardian gazetesine konuşan 61 yaşındaki Foster, gençleri, "sinir bozucu" olarak nitelendirirken, genç nesle yönelik tavsiyelerini de paylaştı.

"Gerçekten sinir bozucular, özellikle de çalışma alanında" diyen Foster, şunları söyledi:

"Onlar şöyle diyorlar; 'Hayır, bugün onu yapmak istemiyorum, sabah 10.30'da geleceğim.' Ya da e-postalarda onlara şunu söylüyorum; 'Bunların hepsi yazım kuralları açısından yanlış, kontrol etmediniz mi?' Ve bana şöyle cevap veriyorlar; 'Bunu neden yapayım, bu bir tür sınırlayıcılık değil mi?'

'GENÇLERİN DE AYNILARINI YAŞAMASINI İSTEMİYORUM'

NTV'de yer alan habere göre; Foster röportajında, "büyümekte zorlandığı için" genç oyunculara ulaştığını ve onların da aynı şeyleri yaşamasını istemediğini söyledi.

Foster, sinema sektöründe yeni olan insanlar hakkında "Nasıl rahatlayacaklarını, bu kadar çok düşünmemeyi, kendilerine ait bir şeyi nasıl ortaya çıkaracaklarını öğrenmeleri gerekiyor" dedi.