Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzel, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

74 yaşındaki sanatçının cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından Türkiye'ye getiriliyor.

TURGUT ÖZAL ARAYA GİRMİŞTİ

Yüksel Uzel şöhretin doruğundayken de bir hastalıkla sarsılmıştı. Çok sevdiği dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın araya girmesiyle dünyaca ünlü Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in İsviçre'de yaptığı ameliyatla hayata dönmüştü.

Yüksel Uzel bir röportajında şöyle anlatmıştı: "38 yaşında sanat yaşamımın en parlak dönemindeydim. Ve bir gün anevrizma denilen ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Kafamın içinde iki balon patlamaya hazır bomba gibiydi. Allah bin kere razı olsun Gazi Yaşargil'in o maharetli elleri sayesinde hayata yeniden tutundum. Ancak yaşamımı devam ettirmem için bir de şartı vardı. Benden, kalabalık, sigara içilen ortamlardan uzaklaşmam ve sahnelere çıkmamam konusunda söz istedi. Ben de o sözü tuttum ve o gün sahneyi, müziği bıraktım..."

Yüksel Uzel sahneyi bırakmıştı ama Özal'ın vefatı üzerine 1993'te 'Sensiz Bu Yaz' adlı son plağını çıkadı.

Yüksel Uzel'in Özal Ailesi'ne yakınlığından dolayı İsviçre'deki ameliyat parasının hükümet tarafından ödendiği de yazılmıştı o günlerde.