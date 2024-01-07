PAZAR GÜNÜ MANİSA’DA SAHAYA ÇIKACAK KOCAELİSPOR 11’İ, ROMEN DEVİ CLUJ’A KAFA TUTTU: 0-1

GOL 67.DAKİKADA GELDİ
Romen Ligi’nin şampiyonlarından Üniversitatea Cluj ile Antalya’da karşılaşan lig ikincisi Kocaelispor, rakibine kafa tuttu. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında değişiklikler yapıldı. İlk yarıya kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Yusuf, Burak, Atila, önlerinde Vukoviç, ön alanda Yusuf Cihat, Candeias, Beidze, Barış, santrfor Tanke 11’iyle çıktı. 1-0 yenilen takım maçtan sonra kente dönüşe geçti.
18.hafta programı:
12/01
20:00
13/01
13:30
13/01
13:30
13/01
16:00
13/01
19:00
14/01
13:30
14/01
16:00
14/01
19:00
15/01
20:00
Kaynak: ANTALYA ÖZEL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ah Be Kardeşim - Dev olan cluj ile oynamadık bugün. Bu küçük olan Cluj.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.