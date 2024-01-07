07 Oca 2024 - 17:07- Spor G:

PAZAR GÜNÜ MANİSA’DA SAHAYA ÇIKACAK KOCAELİSPOR 11’İ, ROMEN DEVİ CLUJ’A KAFA TUTTU: 0-1

Trendyol 1.lig’de Pazar günü Manisa deplasmanında ikinci yarının ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da, son hazırlık maçı bugün oynandı. Cluj’a yenilen takım, dev rakibine kafa tuttu, maçtan sonra kente dönüşe geçti.

PAZAR GÜNÜ MANİSA’DA SAHAYA ÇIKACAK KOCAELİSPOR 11’İ, ROMEN DEVİ CLUJ’A KAFA TUTTU: 0-1 mask
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GOL 67.DAKİKADA GELDİ

Romen Ligi’nin şampiyonlarından Üniversitatea Cluj ile Antalya’da karşılaşan lig ikincisi Kocaelispor, rakibine kafa tuttu. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında değişiklikler yapıldı. İlk yarıya kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Yusuf, Burak, Atila, önlerinde Vukoviç, ön alanda Yusuf Cihat, Candeias, Beidze, Barış, santrfor Tanke 11’iyle çıktı. 1-0 yenilen takım maçtan sonra kente dönüşe geçti.

18.hafta programı:

12/01

20:00

Sakaryaspor

-

Göztepe

13/01

13:30

Bandırmaspor

-

Erzurum FK

13/01

13:30

Bodrumspor

-

Giresunspor

13/01

16:00

Adanaspor

-

Boluspor

13/01

19:00

Eyüpspor

-

Keçiörengücü

14/01

13:30

MANİSA FK

-

KOCAELİSPOR

14/01

16:00

Çorum FK

-

Tuzlaspor

14/01

19:00

Ümraniye

-

Gençlerbirliği

15/01

20:00

Altay

-

Şanlıurfaspor

Kaynak: ANTALYA ÖZEL
# Kocaelispor, Antalya

07 Oca 2024 - 17:07 - Spor

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Yorumlar

(1)
01

Ah Be Kardeşim - Dev olan cluj ile oynamadık bugün. Bu küçük olan Cluj.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 18:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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