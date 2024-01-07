GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAŞI BELADA!..

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde şirketleşme gündemiyle yapılması planlanan genel kurul için toplantı delege yeter sayısına ulaşılamadı.
Kırmızı siyahlı kulübün şirketleşmesi ve spor yasasına göre Gençlerbirliği AŞ’nin kurulması, Gençlerbirliği AŞ'ye
Futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesiyle ilgili yetki verilmesi gündemiyle planlanan genel kurulda oylama yapılamadı.
Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda genel kurulun toplanması için delegelerin 4'te 3'ünün katılımı gerekiyordu.
Başkent kulübünün 1172 delegesinden 879'unun genel kurula gelerek imza atmadığından Gençlerbirliği Kulübü, "şirketleşme" genel kurulunu toplayamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.