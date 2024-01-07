07 Oca 2024 - 17:26- Spor G:

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAŞI BELADA!..

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAŞI BELADA!.. mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde şirketleşme gündemiyle yapılması planlanan genel kurul için toplantı delege yeter sayısına ulaşılamadı.

Kırmızı siyahlı kulübün şirketleşmesi ve spor yasasına göre Gençlerbirliği AŞ’nin kurulması, Gençlerbirliği AŞ'ye

Futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesiyle ilgili yetki verilmesi gündemiyle planlanan genel kurulda oylama yapılamadı.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda genel kurulun toplanması için delegelerin 4'te 3'ünün katılımı gerekiyordu.

Başkent kulübünün 1172 delegesinden 879'unun genel kurula gelerek imza atmadığından Gençlerbirliği Kulübü, "şirketleşme" genel kurulunu toplayamadı.
# türkiye

07 Oca 2024 - 17:26 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.605.788 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL