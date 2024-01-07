TOKİ’nin Sepetçi Köyü’nde inşa ettiği evlerini hala teslim alamayan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi adına bir eylem daha yaptı. Yağmurlu ve kötü hava şartlarına aldırış etmeden toplanan mağdurlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrıda bulundu.
07 Oca 2024 - 17:33- Gündem Güncelleme:
Yağmur çamur dinlemeden toplandılar! Sepetçi mağdurları hakkını arıyor!
TOKİ’nin Sepetçi Köyü’nde inşa ettiği evlerini hala teslim alamayan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi adına eylem yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.