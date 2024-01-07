Yağmur çamur dinlemeden toplandılar! Sepetçi mağdurları hakkını arıyor!

TOKİ’nin Sepetçi Köyü’nde inşa ettiği evlerini hala teslim alamayan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi adına bir eylem daha yaptı. Yağmurlu ve kötü hava şartlarına aldırış etmeden toplanan mağdurlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrıda bulundu.