Bira fiyatlarına dev zam!

Yeni yılda zam yağmuru devam ediyor.
Alkol ve sigara fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.
Böylece en ucuz bira fiyatı 35 TL olurken en pahalısı ise 125 liraya ulaştı.
Dündar, X hesabı üzerinden fiyat listesini paylaştı.
Efes bira gurubuna dev #ZamGeldi #zam oranı % 35 yüksek bir oran malesef pic.twitter.com/O1cztWgjOE
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 7, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Söz - İsu suya %126 zam yaptı buna ne demeli
Hakan - Ne oldu şimdi maaşlara zammı geldi birazdaha gerimi gitti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.