07 Oca 2024 - 17:38- Ekonomi G:

Bira fiyatlarına dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Bira fiyatlarına dev zam! mask

Yeni yılda zam yağmuru devam ediyor.

Alkol ve sigara fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.

Böylece en ucuz bira fiyatı 35 TL olurken en pahalısı ise 125 liraya ulaştı.

Dündar, X hesabı üzerinden fiyat listesini paylaştı.

Kaynak: CUMHURİYET
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07 Oca 2024 - 17:38 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
01

Hakan - Ne oldu şimdi maaşlara zammı geldi birazdaha gerimi gitti

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Ocak 17:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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