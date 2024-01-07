Bira fiyatlarına dev zam!

Yeni yılda zam yağmuru devam ediyor.

Alkol ve sigara fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.

Böylece en ucuz bira fiyatı 35 TL olurken en pahalısı ise 125 liraya ulaştı.

Dündar, X hesabı üzerinden fiyat listesini paylaştı.

Efes bira gurubuna dev #ZamGeldi #zam oranı % 35 yüksek bir oran malesef pic.twitter.com/O1cztWgjOE — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 7, 2024

Kaynak: CUMHURİYET