Plakalarda yeni değişiklik!

Karekod uygulaması

Yeni yıla girilmesi ile birlikte pek çok alanda olduğu gibi trafik alanında yeni uygulamalara geçildi. Trafik uygulamaları kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan güncellemeler plakalar ile ilgili oldu. Tüm araç sahiplerini ilgilendiren konunun detayları paylaşıldı. Paylaşılan detaylara göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren trafiğe çıkacak tüm tescilli plakalar da karekod zorunluluğu olacak.

Karekod zorunluluğu gündemde

Yeni alınan karar ile birlikte yeni yıla girilmesi ile birlikte tüm trafiğe çıkan araçlar üzerindeki plakalarda karekod zorunluluğu olacağı uygulaması duyurulmuştu. Uygulama yürürlüğe girdi. Bu çerçeve içerisinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı olan plaka basımı gerçekleştiren tüm tescili plakalarda 15 × 15 ebatında karekod ve 12 haneli bir seri numarası yer alacak.

Otomobil alım ve satım işlemleri ardından plaka tescil şartı aranma sebebiyle söz konusu olan uygulama sebeple yeni otomobil sahibi olan kişi plaka değişikliğinde karakola basılı yeni plakaları geçmek durumunda olacak.

Plaka değişimi yapılması zorunlu mu?

Plakalara karekod sistemi ile birlikte yeni bir döneme girildi. Bu plaka sisteminin yapılıp yapılmamasının zorunlu olup olmadığı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar araştırmalara başlarken Arif Özer’den bir açıklama geldi.

Otomobil ve Şoförler Esnaf Odası başkanı olarak bilinen Arif Özer konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Başkan, bu noktada halkın çekineceği ya da korkacağı herhangi bir şeyin olmadığını, yalnızca yeni alım satımlar için, plaka kayıtları için ya da ağır kusur alan plakalar için bu uygulamanın geçerli olacağını paylaştı. Başkan, herhangi bir araç plakasının hemen gidip değiştirilmesini zorunlu olmadığını dile getirdi.

Muayeneleri yapılan ve trafiğe çıkması uygun olan otomobil plakaları adına yeni bir değişiklik söz konusu olmadı.