Türk iş insanları, Etiyopya'da fermente kahvelerle fark yaratıyor

Para Durumu'nun haberine göre, Birçok insanın zevkle tükettiği ve vazgeçilmez içecekler arasında yer alan kahve, son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Şirketler, farklı tatları seven kahve tutkunları için çeşitli kahve çeşitlerini sunuyor. Doğu Afrika'nın Etiyopya ülkesi, dünyanın en lezzetli kahvelerinin üretildiği bir yer olarak biliniyor ve özellikle farklı aromalı kahvelerle dikkat çekiyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki Yergaceffee'de üretilen fermente kahve, bölgedeki en beğenilen kahveler arasında yer alıyor. Kahve çekirdekleri, ananas, çilek gibi çeşitli meyvelerle harmanlanarak fermente edilir ve bir hafta kadar bir süre bekledikten sonra içime hazır hale gelir.

Türkiye'de de fermente kahveye ilgi duyan insanlar için, Türk iş insanları Etiyopya'da kurdukları tesislerde seri üretim yapıyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren iş insanı Ozan Semerci, fermente kahve üretim sürecini anlattı. Semerci, fermente kahvenin Türkiye'de de oldukça popüler olduğunu ve geçen yıl yapılan üretimde olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Bu yıl farklı tekniklerle fermente kahve üzerine denemeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Semerci, en son denemeyi maya ve bakteri kullanarak yaptıklarını söyledi. Fermente kahvenin bir bakıma 'turşu' yapımına benzediğini belirten Semerci, bu süreç için özel ekipmanlara gerek olmadığını ve çilek gibi meyvelerin kullanılarak özel tatlar elde edilebileceğini ifade etti.

Semerci, gelecek sezon için tesislerinde en az 250 ton farklı aromalarda fermente kahve üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Başka bir iş insanı olan Yunus Çakmak da fermente kahvelerini gurmelere tattıklarında çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Çakmak, kahvedeki meyve tadının net bir şekilde hissedildiğini ve Etiyopya'nın dünyanın en iyi kahvesini ürettiğini söyledi. Ayrıca, geçen sene ürettikleri ananas fermantasyonlu kahvenin içildiğinde adeta ananas ve şeftali suyu içiyormuş gibi bir his uyandırdığını ifade etti.