Dondurmalara yeni düzenleme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete'de duyurdu. Yeni tebliğin amacı, dondurmanın uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretiminden, hazırlanmasından, işlenmesinden, taşınmasından, depolanmasından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu özelliklerini belirlemek. Bu doğrultuda, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması ve fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem içeren dondurmada toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5 olması gibi kriterler tebliğde yer alıyor.

Değişikliklere göre, tebliğ kapsamında üretilmeyen ve 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya sürülen ürünler, raf ömrü sona erene kadar piyasada bulunabilecek. Yeni tebliğ, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu sayede, dondurma endüstrisinde kalite standartlarına uygunluğun sağlanması ve tüketicilerin sağlıklı ürünlerle buluşması hedefleniyor.