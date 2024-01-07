Dondurmalara yeni düzenleme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete'de duyurdu. Yeni tebliğin amacı, dondurmanın uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretiminden, hazırlanmasından, işlenmesinden, taşınmasından, depolanmasından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu özelliklerini belirlemek. Bu doğrultuda, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması ve fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem içeren dondurmada toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5 olması gibi kriterler tebliğde yer alıyor.
Değişikliklere göre, tebliğ kapsamında üretilmeyen ve 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya sürülen ürünler, raf ömrü sona erene kadar piyasada bulunabilecek. Yeni tebliğ, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu sayede, dondurma endüstrisinde kalite standartlarına uygunluğun sağlanması ve tüketicilerin sağlıklı ürünlerle buluşması hedefleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.