FENER GOL OLUP YAĞDI, CENGİZ ŞOV YAPTI: 1-5

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Deli dk. 60), Ali Yaşar (Coly dk. 52), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao (Emir Gültekin dk. 60), Jackson (Sambissa dk. 76), Ethemi (Mamadou dk. 76)
Yedekler: Mücahit Serbest, Vefa Temel, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Bartuğ Elmaz dk. 88), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 68), Szymanski, Tadic (King dk. 74), Dzeko (Batshuayi dk. 68)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Kent, Umut Nayir, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 32) (İstanbulspor), Cengiz Ünder (dk. 6, 34, 44 ve 46), Dzeko (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Alp Arda, Coly (İstanbulspor), Bertuğ Elmaz (Fenerbahçe)
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.