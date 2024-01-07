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Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 mask

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah (Talha dk. 90), Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte (Ramazan dk. 80), Cardoso, Thiam, Bahoken
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Muhammed, Mehmet Eray, Ahmet, Hayrullah, Baran, Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Appindangoye, Uğur, Charisis, Hakan, Saiz (Emre dk. 65, Keita dk. 90), Barrow (Camara dk. 90), Manaj, Koita (Kvet dk. 65)
Yedekler: Muammer, Ziya, Sinan, Mehmet, Eren, Murat
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Bahoken (dk. 42) (Kayserispor), Arif (dk. 24 k.k.), Manaj (dk. 90 pen. ve dk. 90+5) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Bahoken, Kartal, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Kvet, Manaj (Sivasspor)

07 Oca 2024 - 18:25 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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