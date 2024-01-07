Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah (Talha dk. 90), Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte (Ramazan dk. 80), Cardoso, Thiam, Bahoken
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Muhammed, Mehmet Eray, Ahmet, Hayrullah, Baran, Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Appindangoye, Uğur, Charisis, Hakan, Saiz (Emre dk. 65, Keita dk. 90), Barrow (Camara dk. 90), Manaj, Koita (Kvet dk. 65)
Yedekler: Muammer, Ziya, Sinan, Mehmet, Eren, Murat
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Bahoken (dk. 42) (Kayserispor), Arif (dk. 24 k.k.), Manaj (dk. 90 pen. ve dk. 90+5) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Bahoken, Kartal, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Kvet, Manaj (Sivasspor)
Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.