İYİ PARTİLİ ÖZAK KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAY ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ!

Özak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Amacım İYİ Partinin oy oranlarını azami oranda yükseltmekti"

"Bilindiği üzere 1 ay kadar önce İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan aday adaylığımı açıklamıştım. Bu süre içinde yaptığımız ziyaret ve toplantılarda kentimiz sorunları ve çözümleriyle ilgili son derece faydalı çalışmalarda bulunduk. Teşkilatlarımızda moral ve motivasyonu arttırmaya çalıştık. Gittiğimiz yerlerde büyük bir sevinçle karşılandık. Kente geçmişte uzun yıllar hizmet etmiş, kenti sokak sokak bilen ve yüzbinlerce kişiyle hemhal olmuş birisi olarak amacım İYİ Partinin oy oranlarını azami oranda yükseltmekti.

"İYİ Parti Kocaeli yerel siyasetini 1 kişi yönlendirmeye çalışıyor"

Biz bu gayretle çalışırken gördük ki İYİ Parti Kocaeli yerel siyasetini 1 kişi yönlendirmeye çalışıyor. Tarafsız kalması ve son noktada fikrini söylemesi gerekirken gazetelerde adayı ismi hariç tarif ederek yönlendirme yaptığını üzüntüyle takip ettik. Böylesine adil olmayan, antidemokratik bir yarışta daha fazla bulunmak istemediğimden aday adaylığından çekiliyorum. Son genel seçimde alınan sonuç gibi önümüzdeki yerel seçimdeki muhtemel sonuç ta en başta onun eseri olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."