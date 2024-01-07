6 aydır kayıptı: Cesedi ormanda gömülü bulundu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yusuf Kavuk'un (31) öldürüldüğünü ve cesedinin Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında ormanlık alana gömüldüğünü belirledi.
Bölgeye giden ekipler, yapılan kazı çalışmasında Kavuk'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı.
Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.