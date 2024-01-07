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6 aydır kayıptı: Cesedi ormanda gömülü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi, Bilecik'te ormanlık alanda bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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6 aydır kayıptı: Cesedi ormanda gömülü bulundu mask

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yusuf Kavuk'un (31) öldürüldüğünü ve cesedinin Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında ormanlık alana gömüldüğünü belirledi.

Bölgeye giden ekipler, yapılan kazı çalışmasında Kavuk'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı.

Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

07 Oca 2024 - 19:17 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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