iPhone'lar için fiziksel klavye geliyor!

İngiltere merkezli firma Clicks, CES 2024 etkinliğinde Las Vegas'ta tanıttığı yenilikçi bir iPhone aksesuarı ile fiziksel klavye kılıflarını tekrar revaçta kılmayı amaçlıyor. Bu ürün, hem kılıf işlevi gören hem de tam bir fiziksel klavye sunan benzersiz bir çözüm. Klavye, iPhone'un alt bölümünde konumlanır ve cihazın ekranını veya diğer alanlarını kapatmaz. Aksine, telefonun uzunluğunu artırarak kullanıcıya ek bir yazma alanı sağlar.

Bu özel klavye, iPhone'un Lightning veya USB-C portu üzerinden bağlanarak normal şarj işlemlerini aksatmadan kullanılabiliyor. Bluetooth bağlantısı gerektirmediği için ek bir batarya şarjına ihtiyaç duymaz. Klavyenin arkadan aydınlatmalı tuşları bulunur ve dokunmatik ekran kullanılmadan gezinmek için özel klavye kısayollarını destekler.

Clicks tarafından geliştirilen bu klavye, içerik üreticileri Michael Fisher (MrMobile) ve Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin) tarafından kurulan bir şirketin ürünüdür. Şu anda, ürünü şirketin resmi web sitesinden 139 dolar fiyatla ön sipariş verebilirsiniz; ancak, ürünlerin sevkiyatı 1 Şubat tarihinde başlayacak.

Kaynak: PARA DURUMU