Sucukları foşur foşur yıkamıştı, nedenini anlattı

Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesinde bir Akaryakıt istasyonuna 5 Ocak'ta minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.yi (48) dün gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.
70 KİLO SUCUK İMHA EDİLDİ
Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.
TOSTÇULARA VERMEDEN ÖNCE YIKAMIŞLAR
H.H.Y. ve F.M.nin, jandarmaki ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyleyerek, "Üstlerinden yıkadık, zaten çevresi kaplıdır sucukların. Yıkanan sucukları, Gemlik'te iki noktaya ve Bursa'da tostçulara verdik. Sucuklar Afyonkarahisar'dan alındı, faturaları var. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk" dediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Veteriner - böyle gömülüp yada yakılana kadar neden hayvan barınaklara verilmiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.