Büyükakın partililer tarafından karşılandı!

ORADAYDILAR

Karşılama etkinliği için alana sahne ve platform kuruldu. Organizasyona AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Hüda Par İl Başkanı İbrahim Yolcu, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

TÜM SANDIKLARI PATLATMAYA HAZIR MISINIZ?

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan AKP İl Başkanı Şahin Talus gerçekleştirdi. Talus konuşmasında, “28 Mayıs gecesi yerel seçim startı veriyoruz demiştik. Hep sokataydınız. Yerel seçim hemen geldi. Bugün Cumhurbaşkanımız Tahir Başkanımızın elini Türkiye huzurunda tekrar kaldırdı. Tahir Başbakanımızdan allah razı olsun. Kendisini anlatmaya gerek yok. Kocaeli'nin her sokağında emeği var. Allah yolunu açık etsin. Hep birlikte bir, iri ve diri olacağız. 472 mahallemizde koşmaya hazır mısınız? Tüm sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Hepinizden Allah Razı olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Değerli Tahir Kardeşim yolunuz açık olsun. Asıl temennim bu güzelliğin sahaya aynen yansıması. Şu güzellik karşısında çok şey söylenebilir” diyerek şiir okudu.

5 YIL ÖNCE YİNE BURADA BERABERDİK

AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ise, “Sizler gibi yol arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Bundan 5 yıl önce yine bu mekanda yine bir araya gelmiştik. O zaman sizlerle buluştuğumuzda aynı şeyleri söylemiştik. Biz bu görevi ateşten gömlek olarak yorumlayıp oturacağımız günün değil kalkacağımız günün hesabını düşünerek çalışacağız demiştik. Millete vereceğimiz hesap gününde ak etsin demiştik. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat tevazu, samimiyet ve gayret. Bunlardan bir eksiklik oldu mu?” diye sordu.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR

Biz biz diyenlerin hareketi olduk. Kendimiz için çalışmadık kentimiz için çalıştık. Boş laf söylemedik. Gökteki yıldızları vaat etmedik. Bir söz verdiysek tuttuk. Devletin ve milletin emaneti olarak gördük belediyeyi. Sizin güvenerek teslim ettiğiniz emaneti yere düşürmemek için gece gündüz demeden bir ve beraber olduk. Mutlu şehir Kocaeli dedik. Bu nasıl hizmet edeceğimizin, neye hizmet edeceğimizin mottosuydu. Sonrasında bunu nasıl yapacağımızı anlattık. Bu çalışınca oluyor. Çalıyorsan oluyor. Laf yaparsan, cır cır cır ağustos böceği gibi ötersin. Gayret etmezsen lafla peynir gemisi yürümüyor. Hemen yanımızda var. Orada da inşallah İstanbul muradına erecek.

KEŞKE DEMEYECEĞİM YAPACAĞIZ

Hep sözümüzü liderlerimizin bize verdiği mesajlara diktik. Hep o işaretin peşinden gittik. Hep beraberiz, bu milletin devletin bağımsızlığı aslolandır. Bakın son dönemde liderlerimiz neyi işaret ediyor. Yeni bir Yüzyıla girdiğimizi ve bunun Türkiye Yüzyılı olduğunu işaret ediyor. Türkiye’nin hem yakın hem hem uzak coğrafyasında güç olacağını işaret ediyor. Bunun için eski öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmuş bir inanç gerektiriyor. Keşke biz de yapabilseydik demeyeceğiz biz yapacağız” dedi.

YENİ KOCAELİ’Yİ İNŞAA EDECEĞİZ

Büyükakın konuşmasının devamında, “Bizlerin biricik sevgilisi, rehberi Peygamberimizin sıfatı Muhammedül Emindi. Şehri Emin de güvenilir insan demektir. Yeni Türkiye Yüzyılında belediyelere düşen bir görev var. Yeni Yüzyılda yeni yüzyıla uygun şehirler inşaa edeceğiz. Yeni yüzyılda yeni kocaeli’yi inşaa edeceğiz. Bir yandan yapmaya devam ediyoruz. Biz hiçbir zaman durmadık. Önce pandemi yaşadık, neyi öğrendik. Tek tek tedbir almamızın bir anlamı olmadığını öğrendik, beraber olmamız gerektiğini öğrendik” dedi.

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAĞIZ

“Kimsesizlerin kimsesi olacağız dedik ve bu yolda ilerledik” diyerek sözlerine devam eden Büyükakın, “Bu emanet tek başına taşınacak bir yük değil. Sizler olmazsa, dualarınız olmazsa bir gün ayakta duramayız. Beraber ittifak ettiğimiz yol arkadaşlarımızın yol arkadaşlığı olmazsa bu çetin yol yürünmez. Bu yola sizlerin sayesinde giriyoruz. Güzel eserler yapılıyorsa hemşerilerimizin imzası vardır” dedi.