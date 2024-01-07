“Tavşantepeliler hastaneye gitmek için artık çile çekmeyecek ”

Vatandaşların konforunu düşünen İzmit Belediyesi, onların taleplerine hızlı bir şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesi’ne ulaşmak için kullanılan toprak yolun iyileştirilmesi için çalışmalara başladı. Bölgede yapılan çalışmaları Başkan Fatma Kaplan Hürriyet incelerken İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal’da Hürriyet’e eşlik etti.

“MAHALLE SAKİNLERİ ÇOK ÇİLE ÇEKTİ”

Söz konusu çalışma ve belediyenin diğer faaliyetleri ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, “Şehir Hastanesi bu bölgeye yapılırken mahalle halkı ciddi sıkıntılar çekmişti. Hastane yapıldıktan sonra ise en çok çile çeken mahalle halkı için bir bağlantı yolu yoktu. Tavşantepe Mahallesi sakinleri hastaneye ulaşmakta ciddi zorluk çekiyordu. Yanı başlarındaki hastaneye gitmek için farklı yollar deniyorlardı. Bu açıdan böyle bir çözüm yolu bulmamız çok önemli. Bu sıkıntılı konuyu çözüme kavuşturduğu için Başkan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan hizmetler hakkında da bilgi veren Devrim Bal, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlardan gelen talepleri elimizden geldiği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mahalle Konağı’nda Çınar Akademi aracılığıyla ücretsiz LGS kursları veriliyor. En kısa zamanda mahallemizde de bu hizmet hayata geçecek. Vatandaşlarımız bu hizmetten dolayı çok memnun. Yanı başımızdaki futbol sahası göreve geldiğimizde bakımsızdı. Halı sahanın halısını baştan sona yeniledik. Parkın bütün bakımlarını baştan sona yaptık.

“BİZ EL ATINCA MİLLİ EĞİTİM BİLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI”

Mahallede uzun zamandır beton yol sıkıntısı çekiyorduk. Trafik kazaları ciddi anlamda artmıştı. Mahalle içerisinde 500 metre yolu beton yol yaptık. Halkın hizmetine sunduk. Burada sosyal alanlar yapmak için çok çalıştık. Sosyal alan yapabileceğimiz bir yer vardı o da Milli Eğitim’e aitti. Milli Eğitim Müdürü ile görüşerek burayı sosyal alan olarak düzenlemek istediğimizi söyledik. Milli Eğitim Müdürlüğü bu yere 10 yıl el sürmemesine rağmen bizim talebimizden sonra, ihtiyaç olmayan bir kreş yapmaya başladı. Keşke mahallenin tek soysal alanı olabilecek yeri daha uygun bir şekilde değerlendirebilseydik” ifadelerini kullandı.