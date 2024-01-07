- Asayiş

ATM'lerde dolar dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı

İstanbul'da, 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, ATM'lere sahte dolar yatırdıkları iddiasıyla tutuklanan 4 şüpheli belirlendi.
ATM'lerde dolar dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı mask

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 33 sahte 100 doları hileli yöntemlerle bir bankaya ait ATM'nin para yerleştirme haznesine yerleştirip haksız kazanç elde eden şüphelileri tespit etti.

Bankaya yatırılan 3 bin 300  dolar, Merkez Bankası'na gönderildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca, ATM'ye yatırılan sahte dolarların mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe çıkarılan 4 şüpheli tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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07 Oca 2024 - 21:15 - Asayiş

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