Derince Yenikent Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Alaettin Üzer, yaşlılığı bağlı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü SEKA Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Uzun süredir tedavi gören Üzer’in cenazesi Yenikent Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen törenle Derince Şehitlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törene; Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Şehit ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Kültür ve Turizm eski İl Müdürü Adnan Zamburkan ve sevenleri katıldı. Emine Üzer'in eşi Alaettin Üzer, 2 çocuk ve 3 torun sahibiydi.
- Asayiş
KIBRIS GAZİSİ ALAETTİN ÜZER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Derince ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Alaettin Üzer (71) önceki gün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.