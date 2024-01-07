- Asayiş

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 26 araç birbirine girdi!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 26 araç birbirine girdi! mask

Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
# sevk edildi, sağlık

07 Oca 2024 - 21:48 - Asayiş

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