Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Volkan Konak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Konak "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMI İNFİAL YARATMIŞTI
Volkan Konak, "Atatürk'ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sekterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz." ifadelerini kullanmıştı.
DİYANET'TEN SUÇ DUYURUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK" AÇIKLAMASI
Diyanet'in suç duyurusunun ardından Volkan Konak açıklama yaptı. Konak, "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun" dedi.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Seyfettin - Amerikan vatandaşı Volkan , sen ülkende yaşa Türkiyeye karışma
Ağzına Sağlık. - Ağzına sağlık Volkan Konak!
İzmitli - Diyanet işleri başkanı sende gurur yapta mercedesten in akp reklamını yapmaktan vazgeç
Cemal - Devlet haklı olarak tüm firmalardan vergi topluyor. Bunların içinde bar, pavyon, kumar oyunlarından da alınan vergiler var. Ayetlere göre para karşılığı ibadet olmuyor. Köy veya mahalle cami cemaati din görevlisinin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sadece islamda değil, hıristiyanlık ve museviliktede din görevlilerin maaş alması söz konusu olamaz. Onlarda bağış usulu karşılıyor. Volkan konak adlı kişide bunu biliyor olmalıki , böyle bir eleştiride bulunmuş . Diyanetin onu mahkemeye vermesi islam 'daki gerçeği değiştirmeyecektir.
Ercan izmitli - Sizin gibiler yüzünden sol bir türlü 25 i geçmiyor.
Vatandaş - çoookkkkk haklı....helal olsun...
İzmitli - İki tarafta saygısız açıklamalarda bulunmuş,şahıs olarak hadlerini aşmışlardır,ülkemiz ne sanatçısından,nede diyanet başkanından vazgeçecek lükse sahip değildir,taraflar toplumdan özür dilemelidir.yakışık almamış,yakıştıramadım
eroldemirbek - SENİN O UZAYAN DİLİNİ KESERLER
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.