Vücudunuzdaki benler size ne anlatmak istiyor?

Melanosit adı verilen pigment üreten cilt hücreleri, yüzeye dağılmak yerine kümeler halinde büyüdüğünde benler oluşur. Çoğu, vücudumuzun güneş ışığına en çok maruz kalan kısımlarında görülür. Bu nedenle güneşte ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar çok benlere sahip olmanız mümkündür.

Benlerin çoğu çocukluk döneminde ve 20 yaşına kadar ortaya çıkar. Yetişkinliğe ulaştığınızda vücudunuzda 10 ila 40 arası ben olması yaygındır. Bazı durumlarda kıllı olabilirler ve yıllar geçtikçe yavaş yavaş değişerek biraz daha yumrulu ve açık renkli olabilirler.

Güneşe maruz kaldıktan sonra benler koyulaşabilir. Hormonal değişiklikler nedeniyle ergenlik veya hamilelik sırasında da bu durum meydana gelebilir.

Çoğu iyi huylu olsa da bazı durumlarda her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için onlara daha yakından bakmanız gerekebilir.

Vücudunuzun benli bölgelerini bir ayna kullanarak incelemelisiniz; örneğin düzenli olarak güneşe maruz kalan yerlerdeki (yüz, eller, bacaklar, kollar, göğüs ve sırt) benleri gözlemlemelisiniz.

Kaynak: MİLLİYET