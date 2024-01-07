İŞKUR en çok eleman aranan işleri açıkladı!

İŞKUR en çok alım gerçekleştirilen meslek grupları

İŞKUR istihdamın korunması ve işsizlik oranının azalması adına bazı özel politikaları geliştirip iş gruplarını piyasaya kazandırıyor. İstihdam adına aracılık etmeye devam eden İŞKUR bu kapsam içerisinde Kasım ayında toplamda 53.204 erkek, 34.237 kadın ve ülke genelinde 87.441 kişi işe yerleştirdiğini paylaştı. İŞKUR 1 Ocak 2023 tarihinden kasım sonuna kadar yapmış oldu işe alım ayrıcalıklarını beri paylaşarak açıkladı. Bu tarihler aralığındaki toplam istihdam edilen kişi sayısı 1.098.771’i buldu.

En çok iş imkanı olan şehirler

2023 Ocak Kasım dönemi arasında en fazla işe yerleştirme İstanbul ilinde gerçekleştirildi. İstanbul’da toplamda 227.053 kişi iş sahibi oldu. İstanbul’dan sonra 86.119 kişi ile Ankara ikinci sırada yer aldı. Sırasıyla 57.885 kişi Bursa’da, 57.846 kişi İzmir’de ve 36.703 kişi de Adana’da sahibi oldu.

Özel sektörde iş imkanı

İŞKUR paylaşmış olduğu ilanlar ile birlikte hem özel sektör hem de kamu kurumları için işe alım ilanlarını paylaşıyordu. Bununla birlikte işverenler 2023 Kasım’da toplamda 195.210 açık iş ilanını kurum üzerine iletti. Ocak süre Kasım 2023 döneminde İŞKUR üzerinden işverenlerin yayınlamış olduğu açık iş başvuru sayısı da 2.465.682 olarak belirlendi. Açık iş başvurularının ise %98.8’e özel sektör üzerinden paylaşıldı.

Sektörler sıralamasında en fazla açık iş başvuru imkanı 1.056.081 ile imalat sektörü oldu. İmalat sektöründen sonra en çok açık iş başvurusu alan sektör ise 315.910 ile toptan ve perakende ticaret oldu. Bu sektörleri 302.935 idare ve destek hizmetleri, 225.623 konaklama ve yiyecek hizmeti ve de 157.792 ile inşaat sektörü takip etti.

Ocak-Kasım 2024 dönemi için en çok iş talebi yapılan on meslek grubu şu şekilde:

· Özel güvenlik görevlisi

· Satış danışmanı

· Turizm otelcilik elemanı

· Garson

· Konfeksiyon işçisi

· Reyon elemanı

· Makineci

· Market elemanı

· Satış elemanı