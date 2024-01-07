Adaylığı kesinleşen Büyükakın'dan fetva gibi açıklama: Haramdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı resmen açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için partililer, İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki program dönüşü karşılama programı düzenledi. Milli İrade Meydanındaki karşılama programında Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Konuşmasında ilçe adaylarına da seslenen Büyükakın seçilmeyen adayların ve destekçilerinin seçilen adayın arkasından konuşmasının haram olduğunu söyledi.
KAŞININ ÜSTÜNDE GÖZ VAR DEMEK YOK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın konuşmasında, Aday adaylığı süreci bir hizmet süreci. Çok yakında diğer ilçelerdeki beldiye başkan adaylarını açıklayacağız. O adaylar bizim adayımız olacak. Bunu söyledi sayın Cumhurbaşkanımız. Asla ayrlığa düşmeyeceğiz. Ağzımızı kapatacağız. En iyi aday bizim adayımızdır. En kötümüz bile onların en iyisinden iyidir. Bundan sonra birbirimiz hakkında konuşmamız haramdır. Diğer aday hakkında kaşının üstünde göz var demek yok."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Halisovalı - Mahmut Civelek'e şükür namazı tavsiyesinde bulunmadı mı?
Hakan - Gıybet haram değilmi? Herkesin bildiği şey zaten bu
Kime Göre, Neye Göre? - İyilik ölçütünüzü de bir öğrensek beyefendi!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.