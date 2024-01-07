07 Oca 2024 - 22:42- Siyaset G:

Adaylığı kesinleşen Büyükakın'dan fetva gibi açıklama: Haramdır!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylarının kesinleşmesinin ardından İzmit'te partililere seslendi. Konuşmasında seçilmeyen aday adaylarının seçilen aday hakkında konuşmasını haram olarak ifade etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Adaylığı kesinleşen Büyükakın'dan fetva gibi açıklama: Haramdır! mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı resmen açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için partililer, İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki program dönüşü karşılama programı düzenledi. Milli İrade Meydanındaki karşılama programında Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Konuşmasında ilçe adaylarına da seslenen Büyükakın seçilmeyen adayların ve destekçilerinin seçilen adayın arkasından konuşmasının haram olduğunu söyledi.

KAŞININ ÜSTÜNDE GÖZ VAR DEMEK YOK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın konuşmasında, Aday adaylığı süreci bir hizmet süreci. Çok yakında diğer ilçelerdeki beldiye başkan adaylarını açıklayacağız. O adaylar bizim adayımız olacak. Bunu söyledi sayın Cumhurbaşkanımız. Asla ayrlığa düşmeyeceğiz. Ağzımızı kapatacağız. En iyi aday bizim adayımızdır. En kötümüz bile onların en iyisinden iyidir. Bundan sonra birbirimiz hakkında konuşmamız haramdır. Diğer aday hakkında kaşının üstünde göz var demek yok."
# Tahir Büyükakın, aday

07 Oca 2024 - 22:42 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
03

Halisovalı - Mahmut Civelek'e şükür namazı tavsiyesinde bulunmadı mı?

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 07 Ocak 23:07
02

Hakan - Gıybet haram değilmi? Herkesin bildiği şey zaten bu

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 23:01
01

Kime Göre, Neye Göre? - İyilik ölçütünüzü de bir öğrensek beyefendi!

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 07 Ocak 22:54
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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