Adaylığı kesinleşen Büyükakın'dan fetva gibi açıklama: Haramdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı resmen açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için partililer, İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki program dönüşü karşılama programı düzenledi. Milli İrade Meydanındaki karşılama programında Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Konuşmasında ilçe adaylarına da seslenen Büyükakın seçilmeyen adayların ve destekçilerinin seçilen adayın arkasından konuşmasının haram olduğunu söyledi.

KAŞININ ÜSTÜNDE GÖZ VAR DEMEK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın konuşmasında, Aday adaylığı süreci bir hizmet süreci. Çok yakında diğer ilçelerdeki beldiye başkan adaylarını açıklayacağız. O adaylar bizim adayımız olacak. Bunu söyledi sayın Cumhurbaşkanımız. Asla ayrlığa düşmeyeceğiz. Ağzımızı kapatacağız. En iyi aday bizim adayımızdır. En kötümüz bile onların en iyisinden iyidir. Bundan sonra birbirimiz hakkında konuşmamız haramdır. Diğer aday hakkında kaşının üstünde göz var demek yok."