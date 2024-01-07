AKP ilçe belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı resmen açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için partililer, İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki program dönüşü karşılama programı düzenledi. Milli İrade Meydanındaki karşılama programında Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Konuşmasında Büyükakın ilçe belediye başkan adaylarının da kesin olmamakla birlikte 15 Ocak'ta ilan edileceğini belirtti
BEKLENEN TARİH 15 OCAK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın konuşmasında, Aday adaylığı süreci bir hizmet süreci. Çok yakında diğer ilçelerdeki belediye başkan adaylarını muhtemelen ayın 15'inde açıklayacağız.'' dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Osmann - Ak parti İzmit belediyesi başkan adayı yok, Fatma başkan ile yola devam
Duyarlı41 - AKP İzmit belediye başkanı adayı Sayın İlyas Şeker olur hayırlısı ile inşallah
İzmitliii - İzmit Belediye Başkan Adayı Ali Korkmaz Hayırlı Olsun. Öze Dönüş Başlasın. Dava Sahipleri Tekrardan Ak Parti’de Elini Taşın Altına Koyuyor. Haydi Hayırlısı Diyelim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.