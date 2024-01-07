07 Oca 2024 - 22:47- Siyaset G:

AKP ilçe belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylarının kesinleşmesinin ardından İzmit'te partililere seslendi. Konuşmasında Büyükakın "Çok yakında diğer ilçelerdeki belediye başkan adaylarını muhtemelen ayın 15'inde açıklayacağız." dedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
AKP ilçe belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı resmen açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için partililer, İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki program dönüşü karşılama programı düzenledi. Milli İrade Meydanındaki karşılama programında Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Konuşmasında Büyükakın ilçe belediye başkan adaylarının da kesin olmamakla birlikte 15 Ocak'ta ilan edileceğini belirtti

BEKLENEN TARİH 15 OCAK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın konuşmasında, Aday adaylığı süreci bir hizmet süreci. Çok yakında diğer ilçelerdeki belediye başkan adaylarını muhtemelen ayın 15'inde açıklayacağız.'' dedi
# Tahir Büyükakın, aday

07 Oca 2024 - 22:47 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
03

Osmann - Ak parti İzmit belediyesi başkan adayı yok, Fatma başkan ile yola devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 00:02
02

Duyarlı41 - AKP İzmit belediye başkanı adayı Sayın İlyas Şeker olur hayırlısı ile inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 07 Ocak 23:33
01

İzmitliii - İzmit Belediye Başkan Adayı Ali Korkmaz Hayırlı Olsun. Öze Dönüş Başlasın. Dava Sahipleri Tekrardan Ak Parti’de Elini Taşın Altına Koyuyor. Haydi Hayırlısı Diyelim.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 07 Ocak 23:24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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