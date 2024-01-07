AKP ilçe belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı resmen açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için partililer, İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki program dönüşü karşılama programı düzenledi. Milli İrade Meydanındaki karşılama programında Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Konuşmasında Büyükakın ilçe belediye başkan adaylarının da kesin olmamakla birlikte 15 Ocak'ta ilan edileceğini belirtti

BEKLENEN TARİH 15 OCAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın konuşmasında, Aday adaylığı süreci bir hizmet süreci. Çok yakında diğer ilçelerdeki belediye başkan adaylarını muhtemelen ayın 15'inde açıklayacağız.'' dedi