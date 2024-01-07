ABDÜLKERİM'İN GECESİNDE CİMBOM 3 PUANI 3 GOLLE ALDI: 3-0

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Ali Bülbül dk. 90+2), Ndombele (Eyüp Aydın dk. 90+2), Kerem Aktürkoğlu (Kazımcan Karataş dk. 85), Mertens (Tete dk. 71), Zaha, Halil Dervişoğlu (Efe Akman dk. 90+2)
Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo (Rak dk. 90+1), Guilherme, Soner Dikmen (Yunus Mallı dk. 90+1), Oğulcan Ülgün (Ahmet Oğuz dk. 74), Prip (Muriç dk. 74), Cicaldau (Emrehan Gedikli dk. 83), Moreno, Oliveira
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Karahan Subaşı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 63 ve 90+3), Zaha (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan (Galatasaray), Oliveira, Adil Demirbağ, Calvo (Konyaspor)
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.