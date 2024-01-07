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ABDÜLKERİM'İN GECESİNDE CİMBOM 3 PUANI 3 GOLLE ALDI: 3-0

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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ABDÜLKERİM'İN GECESİNDE CİMBOM 3 PUANI 3 GOLLE ALDI: 3-0 mask

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Ali Bülbül dk. 90+2), Ndombele (Eyüp Aydın dk. 90+2), Kerem Aktürkoğlu (Kazımcan Karataş dk. 85), Mertens (Tete dk. 71), Zaha, Halil Dervişoğlu (Efe Akman dk. 90+2)
Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo (Rak dk. 90+1), Guilherme, Soner Dikmen (Yunus Mallı dk. 90+1), Oğulcan Ülgün (Ahmet Oğuz dk. 74), Prip (Muriç dk. 74), Cicaldau (Emrehan Gedikli dk. 83), Moreno, Oliveira
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Karahan Subaşı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 63 ve 90+3), Zaha (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan (Galatasaray), Oliveira, Adil Demirbağ, Calvo (Konyaspor)

07 Oca 2024 - 23:15 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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