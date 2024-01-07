- Ekonomi

Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı
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Hazine iki ihale düzenleyecek mask

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede de 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

07 Oca 2024 - 23:57 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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