Hem faturalı hem de faturasız hatları ilgilendiriyor: Cep telefonu kullanıcılarına yeni bir ödeme!

Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım Ücreti de zamlanarak değiştirildi. 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi ile beraber bu yeni vergi sunuldu. Özel İletişim Vergisi olarak adlandırılan bu vergi 2024 yılında 400 TL’ye yükseltildi. Bu haber Resmi Gazete’de yayınlandı ve vergiye 140 TL’lik bir zam yapıldığı bildirildi. Yeni yıl ile yapılan bu zam cep telefonu kullanan tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Vergiler faturalar üzerinden görülebilmektedir.

140 TL’lik iletişim zammı gündem oldu

Resmi Gazete’de yayınlanan açıklama ile birlikte Özel İletişim Vergisi’ne yeni bir zam eklendi. Bu zam 140 TL arttırılarak 400 liraya çıkarıldı. Operatörlere iletilen bu zam vatandaşlardan bölünerek alınmaktadır. Toplamda 400 lira olan bu fiyatlandırma 12 aya bölünerek ödenecek. Vatandaşlar faturalalarında artış gördüğünde yeni zammı anlayabilirler. Faturalara yansıyan zam ile aylık ücretlendirme 33 lira 4 kuruş olmaktadır.

Telsiz Kullanım Ücreti de zamlandı ve aynı açıklamada bu da ifade edildi. 2013 yılında Telsiz Kullanım Ücreti 9 lira 43 kuruş ile sınırlıydı. Bu zam 2024 yılı için 15 lira olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan bu değişiklik vatandaşlara Ocak ayı itibari ile yansıyacak. Bu zamlar ile birçok vatandaş daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu zam ile henüz iletişim alanında yeni bir zam beklenmiyor. Resmi Gazete’de yayınlanan bu haberin tüm sene boyunca geçerli olarak kalacağı düşünülmektedir. Yeni açıklamaları buradan takip edebilirsiniz ve gelişmeleri öğrenebilirsiniz.