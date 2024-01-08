Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan hanelere enerji yardımı

Doğal gaz destek yardımı başvurular ile birlikte belirlenir ve burada ödeme miktarı da hem aile başına hem de yıllık olarak farklılık göstermektedir. Bir önceki sene hane başına belirlenen ücret 900 TL ile 2.500 TL arasında sınırlı kalmıştı. Bu sene ise yeni kararlar sonucu bu ücret 500 TL ile 3.500 TL arasında sınırlama berildi. Ödemeler için geçerli olan süre de 8 ay ile sınırlandırıldı. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleşmektedir ve hem T.C. kimlik numarası hem de şifre gerekmektedir. Burada “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasından başvuru yapmak mümkündür.

Elektrik desteği de ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor

ETD programı ile elektrik desteği verilmektedir. Elektrik Tahsis Desteği olarak planlanan bu program ile hanelere gerekli elektrik desteği verilmektedir. Destek miktarı ile hanedeki kişi sayısına göre belirlenir. 1 ve 2 kişilik aileler için belirlenen elektrik ücreti 130, 09 TL olmaktadır. Bu da ortalama 75 kilovatsaat ile ifade edilmektedir. 3 kişilik ihtiyaç sahibi haneler için belirlenen süre de 173, 46 TL olarak ödenir. Bu da 100 kilovatsaat ile sınırlandırılır.

4 kişilik hanelerde ortalama elektrik cüreti 125 kilovatsaat olurken bunun da aylık ücreti 216,82 TL ile sınırlandırılmıştır. 5 kişi veya daha fazlasının olduğu hanelere ise aylık olarak 260,19 TL yani 150 kilovatsaat olarak ödeme yapılmaktadır. Bu destekler de E-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır ve başvurular da bu aşamada gerçekleşir.







Kaynak: PARA DURUMU