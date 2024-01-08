7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55338
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, ŞİRİNAĞA CD., UZUN YOL
|08.01. 2024
|09:00
|17:00
|55398
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YUKARI 1, ZENCEFIL
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55416
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, FATİH, MARMARA, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE
|7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATIH, DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAS SK., HATIRA SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KAFDAĞI SK., KAMELYA SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN, YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK.
|08.01.2024
|09:00
|14:00
|55456
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE
|ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., HASRET SK., KUMLU, KUMLU SK., MUTLULUK SK.
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55457
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI
|PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55471
|KOCAELİ
|İZMİT
|AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCINLIK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE
|AMBARCI MERKEZ MEVKII, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55505
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE
|AKYOL SK., ARNAVUT SK., BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55509
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|BARBAROS, GÜNEY
|ADALET SK., AHMET AYIK SK., ATATÜRK BULVAR, HAMİT KAPTAN SK., HÜRRİYET BULVAR, NEBİ SK., NİZAM SK., PETROL CD., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK.
|08.01.2024
|09:00
|13:00
|55552
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER
|1496/1., 1601/1. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1606. SK., 1630. SK., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634. SK., 1639. SK., 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/2., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644. SK., 1645., 1645. SK., 1645/1. SK., 1646. SK., 1670. SK., 1672. SK., AYDINLAR CD., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD.
|08.01.2024
|08:30
|16:00
|55553
|KOCAELİ
|GEBZE
|SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER
|1657/1., 1657/1. SK., 1659/1. SK., 1666. SK., 1666/1. SK., 1666/2. SK., 1666/3. SK.
|08.01.2024
|08:30
|16:00
|55554
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER
|1663. SK., 1663/1. SK., 1663/2., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665. SK., AYDINLAR, SANAYİ CD., SIRA SÖGÜTLER
|08.01.2024
|08:30
|16:00
|55557
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU
|128. SK., 129., 129. SK., 131., 131. SK., 132., 1320. SK., 133. SK., 134. SK., 135/1., 150., 150. SK., 152., 2206. SK, 2301. SK., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2310/1. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2324/1. SK., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326. SK., 2326/1., 2326/1. SK., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2327/2. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., 2333., 2333. SK., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343., 2343. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., 238., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., İSTİKLAL CD., KARACAOGLAN, OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., YENİ BAĞDAT CD.
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55560
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 147., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 159. SK., 170. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., ISTIKLAL, MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD.
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55561
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|135. SK., 146. SK., 199. SK., PIR SULTAN CD.
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55562
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZİ
|CAHİDE SK., EDA SK., ENFES SK., KUŞTEPE CD., ŞİRİN SK.
|08.01.2024
|09:00
|17:00
|55563
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS
|BAŞARAN SK., CAVİT SK., DİCLE SK., HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., LOKMAN HEKIM, MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., NAZIR SK., SANCAK, TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., ULUÇ SK., ÜNVER SK.
|08.01.2024
|09:00
|12:00
- Gündem
7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün (8 Ocak 2024 Pazartesi) 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
# elektrik kesintisi, SEDAŞ, Kocaeli, yeni, 2024, cumhuriyet, marmara, Kartepe
08 Oca 2024 - 01:53 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.580.432 gösterim gerçekleşti.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
KARACİĞER VERİCİSİ DONÖR ARIYORUZ
Babam Tufan Karakaş için 0+pozitif/0-negatif Karaciğer vericisi DONÖR arıyoruz. not: Karaciğer donörü gönüllülük esasına dayanır. Donör olmak istey...05309254008 MERVE KARAKAŞ
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.