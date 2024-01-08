Çelik Halat’tan dev yatırım!

Kocaeli’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin Malatya, Yazıhan’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

40 MİLYON KWH ENERJİ ÜRETECEK

Yatırım (yatirim) maliyeti 77,26 milyon TL olan proje kapsamında toplam 45.120 adet güneş paneli kurulacak. Yaklaşık 24 MWm kurulu güce sahip olacak santralin yılda 40,71 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.

Konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “

Çevresel Etki Değerlendirmesi,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün Malatya ili Yazıhan ilçesindeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımımızla ile ilgili https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml internet sitesinden yapılan duyuru aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

MALATYA İli YAZIHAN, ilcesinde ÇELİK HALAT TEL SANAYİİ A.Ş tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (18,120 MWe/24,3648 MWm-22,96 Ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu , İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya MALATYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.