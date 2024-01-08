ATATÜRK DÜŞMANI HAİNLERE TAVİZ VEREN DE HAİNDİR

HÜDAPAR ATATÜRK DÜŞMANI: CUMHUR İTTİFAKI DA İTİRAZ ETMEMİŞTİR...
SP ATATÜRK DÜŞMANIDIR: MİLLET İTTİFAKI DA İTİRAZ ETMEMİŞTİR...
VAHDETTİN’E NUTUK'TA ATATÜRK BİZZAT KENDİ KALEMİYLE SOYSUZ DEMİŞTİR...
ŞEYH SAİT AYNI ATATÜRK’E GÖRE HAİNDİR...
MANTIK DÜZ...
BUNLARI HAİN İLAN ETMEYENLERİN HEPSİ HAİNDİR...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Halk - NE mutlu TÜRKÜM diyene mekanın cennet olsun yüce ATATÜRK.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.