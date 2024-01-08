KARTEPE’DE “KAR ARAMA KURTARMA EKİBİ” KURULDU  

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrasında da afetlere İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Kartepe Belediyesi bünyesinde 05 Eylül 2023 tarihinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü çalışmalarına hızla devam ederek “ Kar Arama Kurtarma Ekibi” kurdu.

27 KİŞİLİK EKİP

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Zabıta, Ruhsat ve Denetim, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinden katılımıyla gönüllü esasına göre kurulan “Kar Arama Kurtarma Ekibi” 27 kişiden oluşturuldu.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Yeni oluşturulan “Kar Arama Kurtarma Ekibi”ne ilk eğitim Kartepe Belediyesi meclis salonunda Kocaeli İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından “İlk Yardım” eğitimi verildi. Eğitimde Genel İlkyardım Bilgileri, Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalarda, Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında, Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda, Bilinç Bozuklukları, Zehirlenme, Hayvan Isırmaları, Boğulmalar ve Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri konusunda eğitim verildi.

EĞİTİME DEVAM

Kartepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, kurulan “Kar Arama Kurtarma Ekibi” ne ilerleyen günlerde Arama Kurtarma Eğitimi, Psiko Sosyal Destek Eğitimi, Kentsel Arama Kurtarma ve Enkaz Arama Kurtarma konularında profesyonel uzmanlar tarafından eğitimler devam edilecek.