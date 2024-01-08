08 Oca 2024 - 11:40- Spor G:

Engin Koyun: “2 transfer daha yapacağız”

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Engin Koyun: “2 transfer daha yapacağız” mask

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Koyun, acil olarak 2 transfer yapacaklarını belirtti. Başkan,  Antalya kampını değerlendirdi ve “İyi bir kamp geçirdik. Şartlar oldukça iyiydi. Takım olarak her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Transfer bitmedi. Acil ihtiyaç olarak iki transfer daha yapacağız. Manisa FK maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bir 8 numara ve kanat forvetle transferi bitirmek istiyoruz. Sonrasında alternatif olarak bir sol bek transfer etmeyi düşünüyoruz.”
# Antalya, Kocaelispor

08 Oca 2024 - 11:40 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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