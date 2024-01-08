Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Koyun, acil olarak 2 transfer yapacaklarını belirtti. Başkan, Antalya kampını değerlendirdi ve “İyi bir kamp geçirdik. Şartlar oldukça iyiydi. Takım olarak her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Transfer bitmedi. Acil ihtiyaç olarak iki transfer daha yapacağız. Manisa FK maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bir 8 numara ve kanat forvetle transferi bitirmek istiyoruz. Sonrasında alternatif olarak bir sol bek transfer etmeyi düşünüyoruz.”
08 Oca 2024 - 11:40- Spor Güncelleme:
Engin Koyun: “2 transfer daha yapacağız”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.