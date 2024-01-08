14 Şubat Aşıklar Günü’nü kim coşkuyla kutlayacak ?  

2.YARI İLK 5 HAFTA SONU, HERŞEYİ BELLİ EDECEK

14 Şubat Aşıklar günü öncesinde Kocaelispor Boluspor ile 11 Şubat’ta deplasmanda karşılaşacak ve 5 maçlık blok seriyi tamamlayacak. İkinci yarının ilk 4 hafta sonda zirve de, Play-Off hattı da biraz daha netleşecek. İkinci sırada yer alan Kocaelispor, ikinci yarının ilk 5 haftasında sırasıyla Manisa (D), lider Eyüp, Altay (D), Adana, Boluspor (D) maçlarını oynayacak. Lider Eyüpspor ise ilk 5 hafta sırasıyla Keçiören, KOCAELİSPOR (D), Tuzla, Giresun (D), Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

LİDER EYÜPSPOR’UN İKİNCİ YARI İLK 5 HAFTA PROGRAMI:

2. KOCAELİSPOR’UN İKİNCİ YARI İLK 5 HAFTA PROGRAMI: