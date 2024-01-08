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14 Şubat Aşıklar Günü’nü kim coşkuyla kutlayacak ?  

Trendyol 1.Lig’de 11 Şubat’ta, ikinci yarının 5.haftası tamamlanacak… Play-Off hattı ile zirvede kopmalar yaşanacak… Lider Eyüp ile takipçisi Kocaelispor’un durumu biraz daha netleşecek…  

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
14 Şubat Aşıklar Günü’nü kim coşkuyla kutlayacak ?   mask

2.YARI İLK 5 HAFTA SONU, HERŞEYİ BELLİ EDECEK

14 Şubat Aşıklar günü öncesinde Kocaelispor Boluspor ile 11 Şubat’ta deplasmanda karşılaşacak ve 5 maçlık blok seriyi tamamlayacak. İkinci yarının ilk 4 hafta sonda zirve de, Play-Off hattı da biraz daha netleşecek. İkinci sırada yer alan Kocaelispor, ikinci yarının ilk 5 haftasında sırasıyla Manisa (D), lider Eyüp, Altay (D), Adana, Boluspor (D) maçlarını oynayacak. Lider Eyüpspor ise ilk 5 hafta sırasıyla Keçiören, KOCAELİSPOR (D), Tuzla, Giresun (D), Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

 LİDER EYÜPSPOR’UN İKİNCİ YARI İLK 5 HAFTA PROGRAMI:

13.01. 2024

  EYÜPSPOR

-

Keçiörengücü  

20.01.2024

  Kocaelispor

-

EYÜPSPOR  

27.01.2024

  EYÜPSPOR

-

Tuzlaspor  

4.02.2024

  Giresunspor

-

EYÜPSPOR  

11.02.2024

  EYÜPSPOR

-

Gençlerbirliği  

 

2. KOCAELİSPOR’UN İKİNCİ YARI İLK 5 HAFTA PROGRAMI:

14.01.2024

  Manisa FK

-

KOCAELİSPOR 

20.01.2024

  Kocaelispor

-

Eyüpspor  

28.01.2024

  Altay

-

KOCAELİSPOR 

4.02.2024

  Kocaelispor

-

Adanaspor  

11.02.2024

  Boluspor

-

KOCAELİSPOR 

 

# 2024, Kocaelispor

08 Oca 2024 - 11:41 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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