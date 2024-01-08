14 Şubat Aşıklar Günü’nü kim coşkuyla kutlayacak ?  

2.YARI İLK 5 HAFTA SONU, HERŞEYİ BELLİ EDECEK
14 Şubat Aşıklar günü öncesinde Kocaelispor Boluspor ile 11 Şubat’ta deplasmanda karşılaşacak ve 5 maçlık blok seriyi tamamlayacak. İkinci yarının ilk 4 hafta sonda zirve de, Play-Off hattı da biraz daha netleşecek. İkinci sırada yer alan Kocaelispor, ikinci yarının ilk 5 haftasında sırasıyla Manisa (D), lider Eyüp, Altay (D), Adana, Boluspor (D) maçlarını oynayacak. Lider Eyüpspor ise ilk 5 hafta sırasıyla Keçiören, KOCAELİSPOR (D), Tuzla, Giresun (D), Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
LİDER EYÜPSPOR’UN İKİNCİ YARI İLK 5 HAFTA PROGRAMI:
13.01. 2024
EYÜPSPOR
20.01.2024
EYÜPSPOR
27.01.2024
EYÜPSPOR
4.02.2024
EYÜPSPOR
11.02.2024
EYÜPSPOR
2. KOCAELİSPOR’UN İKİNCİ YARI İLK 5 HAFTA PROGRAMI:
14.01.2024
KOCAELİSPOR
20.01.2024
Kocaelispor
28.01.2024
KOCAELİSPOR
4.02.2024
Kocaelispor
11.02.2024
KOCAELİSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.