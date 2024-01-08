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Sol bek listesi kabardı

Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ederken, sol bek aday listesi de bir hayli kabardı. Genelde genç oyuncuların bulunduğu listede, 3 aday öne çıkıyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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ATİLA’NIN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor’da hedef sol bek. Sezon boyunca bir hayli yorulan Atila’ya alternatif oluşturabilecek oyuncular listeye alındı. 3 oyuncu listede öne çıktı. Bu oyuncular: Ali Yaşar, Tuncer Duhan Aksu ve Arif Boşluk. Kocaelispor bu 3 oyuncu ile temas halinde. Adaylar arasından en verimlisi ve en makul olanı takıma kazandırılacak.

ARİF BOŞLUK…

Sürmeneli futbolcu 2003 doğumlu. Futbola 2013’te Aralıkspor’da başladı ve 4 yıl sonra Trabzonspor’a geldi. Arif, Süper Lig’de 6, Türkiye Kupası’nda da 2 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu akademi liglerinde toplam 16 gol kaydetti. Genç yetenek için Kocaelispor yönetimin bir hayli ısrarcı olduğu öğrenildi.

TUNCER DUHAN AKSU…

Kasımpaşa ile yollarını ayıran Tuncer Duhan Aksu, Fenerbahçe alt yapısından yetişti. 1997 doğumlu futbolcu Süper Lig’de 41, 1. Lig’de 68, Türkiye Kupası’nda da 9 kez forma giydi. Duhan, 2 sezon İstanbulspor ile şampiyonluk yaşadı.

ALİ YAŞAR…

Son olarak İstanbulspor forması giyen 1995 doğumlu futbolcu, bu sezon Süper Lig’de 15 maç oynadı. Yaşar, geçen sezon ise İstanbulspor’da 25 lig maçında 1546 dakika forma şansı buldu. Türk asıllı Belçikalı futbolcu ülkemizde 1922 Konya, Altınordu ve Konyaspor’da oynadı. 43 Süper Lig, 88 1. Lig ve 31 de 2. Lig maçında ter döktü.

# türkiye, Kocaelispor, Fenerbahçe

08 Oca 2024 - 11:43 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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