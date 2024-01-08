08 Oca 2024 - 11:44- Gündem G:

SANAYİ DURAĞI ÇİLESİ BİTTİ

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
SANAYİ DURAĞI ÇİLESİ BİTTİ mask

Yıllardır kabak gibi güneş altında, yağmur kar altında, buz gibi havalarda, gece yarıları küçük durağa sığınmaya çalışan sanayi emekçileri, durağın arkasına sıkışıp, güneşten korunmaya çalışıyorlardı. İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi kurucularından başkan Gürfidan, sözünü tuttu. Kocaelispor'un efsane başkan vekillerinden olan Gürfidan, sanayi girişini düzenlettirdikten sonra, emekçinin sesine kulak verdi ve eski durağı iptal ettirmeyerek, yeni bir modern durak ekletti. Klimalı durak, az önce hizmete girdi. Gürfidan 'Bize her konuda destekçi olan Büyükşehir belediyesi ve başkanımız ve başkan adayı Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese minnettarız" dedi.
# yeni, kar, Tahir Büyükakın, Kocaelispor

08 Oca 2024 - 11:44 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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