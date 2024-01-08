ESNAFLAR FİŞ VERMEZLER, 100’DE 700 KAR ELDE EDERLER, CUMAYI KAÇIRMAZLAR HEP AĞLARLAR

Gercek - Kocaeli esnafı doyumsuzdur 3’e alıp, 15 satacak illa çok kar yapacak o yüzden İzmit’e bakın bir tane asırlık esnaf bulamazsınız Sakarya’daki esnaflar bile daha uyguna veriyorlar aynı ürünü sanayide aynı gidin bakım Sakarya 41 plakalı araç dolu. Buradakiler yamyam, fiş vermezler, fatura yok, mobilyacılar 100/700 kar ederler, fatura vermezler, cumayı kaçırmazlar.

kartepeli - hala farkında değilsiniz. bu ülkeyi esnaf kurtarıyor. fabrikası olandan bizden alındıpı kadar vergi alınmıyor, vergi borcu silinen bi tane esnaf gösterin bana.... gösteremezsininiz yok çünkü.... ama nerde hükümete sırtını dayamış sanayici varsa tek kalemde borçları siliniyor ne hikmetse.....

Gökalp - @kartepeli 07 nolu yoruma cevabı: Esnaf neyi kurtarıyor Allah aşkına ona alıp yüzona satmak mi kurtarıyor milleti,,bütün Fiat artislarinin nedeni bu esnaftir,adam on liraya aldığı emlayi yirmi yirmibese,20 liraya aldigi ıspanağı 40 satıyor,lokantalar zaten uçmuş,,küçük esnaf ve pazarcılar kimse kontrol etmiyor,,

Atasan - Hep iktidar yandaşlarıyla dolu ülke... Medyasıyla…

Bombaci Mülayi̇m - Hakan bey bu nasıl bir başlık Allah aşkına esnaf tabii ki dolduracak küpünü ne yapacaktı bedavamı dağıtacaktı mallarını size böyle bir başlığı haberi yakıştıramadım ayıp ettiniz…

Hakan - Çarşı esnafıyım 3 gündür siftah etmedim, ayın 7’i oldu kiramı ödeyemedim…

Ahmet Gündüz - @Hakan 02 nolu yoruma cevabı: nerde yanlış yaptın ona bir bakkkk!.. Muhakkak bir yanlışın vardır... Yine de hayırlı işler…