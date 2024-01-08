Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstyapı eserleriyle yaya ve araçların güvenli ve konforu bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokakta yayalar için mineral parke imalatı yapılırken, 2. Sokak ve 307. Sokakta da asfalt serim çalışması yapıldı.
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İlimtepe’ye yaya kaldırımı ve asfaltlama
Büyükşehir tarafından Körfez İlimtepe Kalıcı Konutlar 118. Sokakta mineral parke yaya kaldırımı, 2. ve 307. Sokakta ise asfalt serimi yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.