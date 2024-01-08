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İlimtepe’ye yaya kaldırımı ve asfaltlama

Büyükşehir tarafından Körfez İlimtepe Kalıcı Konutlar 118. Sokakta mineral parke yaya kaldırımı, 2. ve 307. Sokakta ise asfalt serimi yapıldı  

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İlimtepe’ye yaya kaldırımı ve asfaltlama mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstyapı eserleriyle yaya ve araçların güvenli ve konforu bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokakta yayalar için mineral parke imalatı yapılırken, 2. Sokak ve 307. Sokakta da asfalt serim çalışması yapıldı.

08 Oca 2024 - 12:15 - Gündem

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