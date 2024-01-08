Kocaeli’de servis araçlarına zam gelecek mi? İşte cevabı

Asgari ücret ve yeni yılda gelen zamların ardından servis araçlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konuyu oldu. İstanbul’da okul servisi şoförleri servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti. Talep edilen tutar kabul edilirse rehber personel ücreti de dahil en düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak. İstanbul’daki karar bugün gerçekleştirilecek UKOME toplantısının ardından açıklanacak.

UKOME TOPLANTISINI BEKLİYORUZ

İstanbul’da alınan bu kararın ardından Kocaeli’de de servis araçlarına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek şu an böyle bir talepleri olmadığını belirterek, “Bu tekerinde dönmesi gerekiyor. Yeni yılda asgari ücret dahil araç bakım masrafları başta olmak üzere birçok kaleme zam geldi. Biz de servisçiler olarak zam talebi için UKOME toplantısını bekliyoruz” dedi.