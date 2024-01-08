Körfez'in üstyapısına 960 milyon TL'lik yatırım

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları incelerken Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Soner Aydın da eşlik etti. Başkan Söğüt, ilk olarak İlimtepe bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Yeni açılan ulaşım yollarında ve bölge genelindeki parke ve bordür çalışmalarını inceleyen ve bilgi alan Başkan Söğüt, "İlimtepe bölgesi Körfez’in geleceği konumunda. Yeni bağlantı yollarımız ve imar yollarımızın açılması ile birlikte yol düzenleme çalışmalarını da hızlıca gerçekleştiriyoruz. Bazı noktalarda da Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile ortak hareket ediyoruz. İSU, ana hat üzerinde çalışmasını bu bölgede tamamladı. Biten noktalara da hızlıca asfalt serimini gerçekleştirdik. 5 yılda Körfez’de 500 bin ton asfalt serdik. Bu ciddi bir rakam. Toplam 960 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. Her şey halkımızın için. Bizler Körfez halkının en iyi şekilde yaşayabilmesi için tüm imkanlarımızı sunuyoruz" dedi.